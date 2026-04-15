Amazon объявила о покупке спутниковой компании Globalstar за $11,57 млрд. Сделка должна усилить позиции техногиганта на рынке космической связи и сократить отставание от сети Starlink Илона Маска, которая уже насчитывает около 10 тыс. спутников и обслуживает более 9 млн пользователей. В рамках сделки Amazon добавит к своей орбитальной группировке два десятка аппаратов Globalstar — сейчас у компании их более 200.

Unsplash

Ключевая ценность сделки — технологии прямой связи со смартфонами (Direct-to-Device, D2D). Сеть Globalstar изначально создавалась для обеспечения стабильного низкоскоростного соединения мобильных устройств без наземной инфраструктуры.

Интеграция этих решений позволит Amazon начать разворачивать собственные D2D-сервисы уже с 2028 года. В целом проект Kuiper предполагает вывод около 3200 спутников на низкую околоземную орбиту к 2029 году.

Отдельный фактор — партнерство с Apple. Сейчас именно инфраструктура Globalstar обеспечивает работу функций спутниковой связи Emergency SOS и сервиса Find My в iPhone. Amazon уже подтвердила, что договорилась с Apple о продолжении сотрудничества.

На фоне новостей о сделке акции Globalstar выросли более чем на 10%, бумаги Amazon — на 3%, а акции подрядчика MDA Space — примерно на 9%. Акционеры Globalstar смогут выбрать: $90 наличными или 0,3210 акции Amazon за бумагу. Закрытие сделки ожидается в следующем году после одобрения регуляторов, включая Федеральную комиссию по связи США (FCC).

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.