Amazon попросила корпоративных сотрудников представить от трех до пяти ключевых «достижений», которые, по их мнению, лучше всего отражают результаты их работы. Опрос проводится в рамках ежегодной оценки эффективности работы, известной внутри компании как Forte, сообщает Business Insider, ссылаясь на данные источников, знакомых с ситуацией.

Boliviainteligente, Unsplash

По словам источников, это первый случай, когда Amazon официально оформила статус Forte, выделив индивидуальные достижения. В соответствии с рекомендациями, сотрудники должны представить «конкретные примеры» своих успехов и указать планы по дальнейшему профессиональному развитию внутри компании.

«Достижениями считаются конкретные проекты, цели, инициативы или улучшения процессов, демонстрирующие влияние вашей работы, — говорится во внутреннем руководстве. — Рассматривайте ситуации, когда вы рисковали или внедряли инновации, даже если это не привело к желаемым результатам».

Ранее компания уже включала в отчеты элементы самооценки, но в прошлых обзорах вопросы были более общими: сотрудники описывали свои «ключевые навыки», области интересов и отвечали на вопросы вроде «Как вы вносите наибольший вклад, когда проявляете свои сильные стороны?»

Этот шаг демонстрирует стремление генерального директора Amazon Энди Джасси укрепить дисциплину внутри коллектива и сформировать более сплоченную корпоративную культуру. В прошлом году он внедрил политику полного возвращения сотрудников в офисы, сократил число управленческих уровней и пересмотрел систему оплаты и процесс оценки работы, чтобы эффективнее вознаграждать наиболее продуктивных сотрудников.