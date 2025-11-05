Amazon Web Services (AWS) подписала семилетнее соглашение с OpenAI на сумму $38 млрд — компания предоставит вычислительные мощности для работы ChatGPT и обучения новых моделей искусственного интеллекта. В рамках сделки OpenAI получит доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia, включая ускорители GB200 и GB300.

Freepik

Согласно договоренностям, OpenAI приступит к использованию вычислительных мощностей AWS незамедлительно. При этом полный объем предусмотренных ресурсов будет предоставлен компании до конца 2026 года. Кроме того, стороны оставили за собой право расширить сотрудничество в дальнейшем.

Amazon задействует чипы Nvidia — в том числе ускорители GB200 и GB300 — для того, чтобы обеспечивать обработку пользовательских запросов в ChatGPT и обучать модели искусственного интеллекта следующего поколения.

Объявление о сделке оказало заметное влияние на рыночную капитализацию компаний: акции Amazon подорожали на 4,5% (до $255,29), а акции Nvidia выросли на 3,3% (до $209,20).

OpenAI активно наращивает инвестиции в инфраструктуру — компания планирует потратить $1,4 трлн на чипы и дата‑центры для ИИ. Ранее OpenAI заключила сделки с другими провайдерами:

Microsoft Azure — на $250 млрд;

Oracle — на $300 млрд;

Google Cloud — для поддержки ChatGPT;

CoreWeave — на $22,4 млрд.

Для Amazon сделка — шанс укрепить позиции в сфере ИИ, где компания до сих пор уступала конкурентам.

«Инфраструктура AWS станет основой для амбиций OpenAI», — заявил генеральный директор AWS Мэтт Гарман.

Сотрудничество с AWS позволит OpenAI снизить нагрузку на другие облачные платформы, расширить международное присутствие за счет глобальной сети дата‑центров Amazon, а также ускорить разработку передовых ИИ‑моделей.

«Масштабирование ИИ требует огромных вычислительных ресурсов. Наше партнерство с AWS укрепит экосистему ИИ», — отметил в свою очередь основатель OpenAI Сэм Альтман.

Amazon также инвестирует в Anthropic PBC (стартап бывших сотрудников OpenAI). На прошлой неделе компания запустила дата‑центр с чипами Trainium2 собственного производства. Параллельно Google объявила о поставке Anthropic до 1 млн специализированных ИИ‑чипов на сумму в десятки миллиардов долларов.