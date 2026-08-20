Amazon ищет новые способы размещения рекламы в трансляциях женского спорта, поскольку спрос со стороны брендов растет быстрее доступного рекламного инвентаря. Компания рассчитывает использовать расширяющийся портфель спортивных прав Prime Video.

Jeffery Erhunse, Unsplash

Женский спорт становится все более привлекательным для рекламодателей. По данным WPP Media, количество рекламных показов в трансляциях женского спорта за год выросло на 79%, а расходы на рекламу — на 69%. При этом вовлеченность аудитории в рекламу была на 20% выше, чем на неспортивных эфирных и кабельных телеканалах.

Рост интереса подтверждают и более свежие данные Nielsen. В первой половине 2026 года американцы посмотрели 28,6 млрд минут женского спорта — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интерес к этому сегменту проявляют 122,5 млн человек, а объем рекламных инвестиций в женский спорт с 2022 года вырос на 120%.

Amazon находится в выгодном положении благодаря расширению спортивного портфеля Prime Video. С 2026 года платформа в рамках 11-летнего соглашения с WNBA эксклюзивно показывает 30 матчей регулярного чемпионата за сезон, а также отдельные игры плей-офф. Кроме того, Prime Video транслирует матчи Национальной женской футбольной лиги (NWSL).

По данным Amazon Ads, в 2025 году аудитория WNBA на Prime Video выросла на 81% год к году, а NWSL — на 219%. Компания предлагает рекламодателям объединять размещение в разных спортивных трансляциях и использовать собственные инструменты Amazon для таргетинга, измерения эффективности и повторного взаимодействия со зрителями после матчей.

Рост аудитории женского спорта создает для Amazon не только дополнительный контент, но и новый рекламный ресурс. Однако высокий спрос означает, что компании приходится искать дополнительные форматы и возможности для брендов, которые не успевают получить традиционные рекламные слоты.

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