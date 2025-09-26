Американская компания Amazon договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) США о выплате $2,5 млрд в виде штрафов и компенсаций клиентам для урегулирования судебного иска. Соглашение включает изменения в процедуре отмены подписки на сервис Prime. Об этом сообщает Bloomberg.

Unsplash

В рамках урегулирования Amazon выплатит $1 млрд в качестве штрафа и вернет $1,5 млрд клиентам, которых, по версии FTC, вводили в заблуждение при оформлении подписки и намеренно усложняли ее отмену. Согласно условиям соглашения, клиенты Amazon получат компенсацию в размере до $51.

Агентство, отвечающее за антимонопольное регулирование и защиту потребителей, подало иск в 2023 году, ссылаясь на нарушение закона 2010 года о защите онлайн-покупателей.

Судья на прошлой неделе признал незаконным сбор Amazon платежных данных клиентов до полного раскрытия условий Prime. Он оставил на усмотрение присяжных решение вопроса о том, нарушало ли закон поведение компании в остальном.

Председатель FTC Эндрю Фергюсон отметил, что агентство возвращает миллиарды долларов в карманы американцев и гарантирует, что Amazon не повторит подобных действий. Amazon, в свою очередь, уже внесла изменения в процессы, хотя детали не раскрыты.

Мировое соглашение было достигнуто через несколько дней после формирования жюри присяжных. В случае проигрыша в суде Amazon грозили многомиллиардные штрафы.

Сервис Prime, предлагающий скидки на доставку, просмотр видео и другие сервисы, стоит $139 в год или $15 в месяц. Он остается ключевым для бизнеса Amazon. По данным Consumer Intelligence Research Partners, в марте 2025 года им пользовались 196 млн американцев. Выручка от подписок, в основном от Prime, составила $12,2 млрд во втором квартале 2025 года, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.