Amazon готовится запустить свою первую партию спутников Project Kuiper 9 апреля. Это позволит компании стать прямым конкурентом Starlink от SpaceX и других провайдеров спутникового интернета.

Согласно заявлению Amazon, миссия под названием Kuiper Atlas 1 запустит 27 спутников с помощью ракеты Atlas V с мыса Канаверал, штат Флорида, в 12:00 по восточному времени (16:00 по Гринвичу, 19:00 мск) в среду, 9 апреля. Запуск готовят промышленная группа United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin.

По данным Amazon, спутники представляют собой значительную модернизацию двух прототипов, успешно испытанных во время миссии в октябре 2023 года.

Подобно Starlink, эта миссия предназначена для предоставления доступа в интернет даже в самых отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах по всему миру, включая зоны военных действий или районы, пострадавшие от стихийных бедствий. Запуск сервиса ожидается в конце текущего года.

«Мы провели обширные испытания на земле, чтобы подготовиться к этой первой миссии, но есть некоторые вещи, которые можно узнать только в полете. И это будет первый раз, когда мы запустим наш проект и впервые развернем так много спутников одновременно», — заявил вице-президент Amazon Kuiper Раджив Бадьял.

«Независимо от того, как будет развиваться миссия, это только начало нашего пути, и у нас есть все необходимое для обучения и адаптации по мере подготовки к повторным запускам в ближайшие годы», — убежден он.

По данным компании, после завершения строительства группировка будет состоять из более чем 3200 современных спутников на низкой околоземной орбите.

В 2019 году компания SpaceX Илона Маска отправила на орбиту более 6750 спутников Starlink. С тех пор она занимает лидирующие позиции в этом секторе.

Китай также планирует запустить 13 тыс. спутников в рамках своей группировки GuoWang, канадская компания Telesat добавит 300, а немецкий стартап Rivada нацелен на 600.

Это станет дополнением к проекту Европейского союза Iris (170 спутников) и 300–500 спутникам, которые планирует запустить Агентство по развитию космического пространства Вооруженных сил США.