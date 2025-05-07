Компания Amazon заявила о революционном достижении в области робототехники, представив робота Vulcan, обладающего тактильной чувствительностью. Новинка, способная обрабатывать до 75% товаров на складах гиганта электронной коммерции, уже вызывает опасения по поводу массового сокращения рабочих мест.

Устройство, презентованное на мероприятии Delivering the Future в Дортмунде (Германия), в ближайшие годы будет внедрено на складах Amazon по всему миру. Vulcan предназначен для сортировки товаров и подготовки заказов, он продолжает линейку роботизированных решений, играющих все более важную роль в логистической системе компании.

Аарон Парнесс, директор Amazon по робототехнике, назвал разработку «фундаментальным прорывом», подчеркнув, что теперь роботы не просто «видят» окружающий мир, но и «ощущают» его, что открывает прежде недоступные возможности.

Используя искусственный интеллект, Vulcan определяет объекты на ощупь, анализирует возможность их захвата и выбирает оптимальный способ подъема. Роботы будут работать в паре с людьми, избавляя сотрудников от необходимости пользоваться лестницами или часто наклоняться — теперь они смогут размещать товары на верхних и нижних уровнях стеллажных модулей.

Это достижение усиливает опасения по поводу автоматизации рабочих мест в логистических центрах, где сегодня заняты тысячи сотрудников. Goldman Sachs в 2023 году прогнозировал, что к 2030 году развитие генеративного ИИ может привести к исчезновению 300 млн рабочих мест по всему миру.

Однако Тай Брейди, главный технолог Amazon Robotics, уверяет, что роботы не заменят людей полностью, а призваны «усилить человеческий потенциал» и повысить безопасность труда. По его словам, машины возьмут на себя «рутинные, монотонные и повторяющиеся» задачи, в то время как люди останутся незаменимыми для понимания ценности операций и применения здравого смысла.

Брейди также отметил, что человеческий фактор помогает предотвращать потенциальные кибератаки на систему. Кроме того, сотрудники лучше справляются с выявлением банальных проблем, таких как поврежденные или рассыпавшиеся товары.

Новое поколение роботов Amazon способно «просить помощи» для освоения новых методов работы. Как объяснил Брейди, сочетание «разума и тела» в машинах открывает невероятные перспективы —эта технология только начинает свой путь.

Параллельно Amazon внедряет систему машинного обучения для создания индивидуальной упаковки, сокращающей отходы. До конца года более 70 таких установок появятся в Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании, а к 2027 году их количество значительно увеличится.