AMD переходит в режим активного противостояния Nvidia на рынке ИИ-ускорителей. Компания запустила программу, которую аналитики SemiAnalysis охарактеризовали как AMD 2.0 и Wartime Mode («режим военного времени»). Этот шаг последовал за декабрьским отчетом 2024 года, в котором программное обеспечение AMD для искусственного интеллекта описывалось как «переполненное ошибками, делающими обучение ИИ-моделей практически невозможным без значительной отладки».

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Основная цель AMD — улучшить свою платформу ROCm. Компания хочет сделать её удобнее, стабильнее и быстрее, сосредоточив внимание на лучшей работе с Python и популярными фреймворками для ИИ, такими как PyTorch. В январе 2025 года AMD запустила программу для сотрудничества с разработчиками и предложит своим клиентам бесплатное облако, чтобы упростить доступ к своим графическим процессорам.

Что касается аппаратного обеспечения, то AMD сосредоточена на новой серии MI450X, которая выйдет в конце 2026 года. Эти чипы должны составить конкуренцию будущим продуктам от Nvidia. AMD планирует разработать собственные серверы, которые будут использовать от 64 до 128 графических процессоров.

Из-за проблем с программным обеспечением ROCm AMD частично надеется на ценовую привлекательность своих продуктов. MI300X позиционируется как более доступная альтернатива, но она уступает новым чипам от Nvidia.

Компания Intel, которая переживает не самые лучшие времена, тоже планирует конкурировать с Nvidia на рынке чипов для ИИ. Новый генеральный директор компании Лип-Бу Тан заявил, что они пересмотрят свою продуктовую линейку и сосредоточатся на разработке аппаратного обеспечения для робототехники и ИИ.