Жительница американского штата Вирджиния Кэрри Эдвардс выиграла $150 тыс. в лотерее, выбрав номера с помощью нейросети ChatGPT, пишет The New York Post (NYT). Женщина намерена передать всю сумму на благотворительность.

Unsplash

Первоначальный приз составлял $50 тыс. Эдвардс решила доплатить доллар за опцию Power Play, которая увеличила ее выигрыш в три раза — до $150 тыс.

Эдвардс рассказала, что не часто играет в лотерею онлайн, но в этот раз решила обратиться к приложению ChatGPT на телефоне, попросив предложить комбинацию чисел. «Я такая: ChatGPT, поговори со мной… У тебя есть для меня числа?» — рассказала она.

Через два дня она получила уведомление о выигрыше и сначала подумала, что это мошенничество.

Когда всё же поняла, все ее не обманывают, американка решила разделить выигрыш между тремя организациями: Ассоциацией по борьбе с фронтотемпоральной деменцией (болезнь, которая унесла жизнь ее мужа-пожарного), Обществом помощи ВМС и Корпусу морской пехоты и фермой Shalom Farms в Ричмонде.