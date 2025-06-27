Основатель студии Prehype Хенрик Верделин запустил в Нью-Йорке платформу Audos, которая использует искусственный интеллект для создания стартапов. ИИ должен позволить масштабировать этот процесс от «десятков» стартапов в год до «сотен тысяч» начинающих компаний.

Фото: Audos

Идея заключается в том, что «предприниматели-обыватели» могут почувствовать, что грядут перемены, но могут не захотеть экспериментировать с так называемыми ИИ-агентами или не знать, как привлечь клиентов.

Audos будет предоставлять таким предпринимателям ИИ-инструменты для создания сложных продуктов с использованием естественного языка и помогать с продвижением в соцсетях. Платформа уже запустила сотни компаний с момента бета-тестирования. Среди примеров — стартапы по оценке авторемонта, логистике после смерти и виртуальному коучингу по гольфу.

Audos работает по принципиально иной модели, чем традиционные акселераторы или венчурные фонды. Вместо того чтобы брать долю в капитале, компания получает 15% от прибыли компаний, которые она помогает запускать. Взамен основатели получают финансирование в размере до $25 тыс., доступ к инструментам для развития бизнеса на основе ИИ и помощь в раскрутке.

Венчурный фонд True Ventures вложил $11,5 млн в Audos. Партнер фонда Тони Конрад заявил, что платформа открывает возможности для людей, не имеющих доступа к стартовому капиталу. Однако эксперты отмечают риски: высокая плата за прибыль и конкуренция с доступными ИИ-инструментами могут ограничить привлекательность Audos.