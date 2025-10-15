Американская компания Waymo (принадлежит Alphabet) объявила о планах запустить коммерческий сервис роботакси в Лондоне в 2026 году, пишет TechCrunch. Это станет второй международной экспансией сервиса после Токио. Электрические автомобили Jaguar I-Pace с технологией беспилотного вождения начнут тестироваться на дорогах британской столицы в ближайшие недели.

Waymo

Сначала испытания пройдут с водителями-испытателями за рулем, затем компания перейдет к тестированию без водителей и в конечном итоге откроет доступ для широкой публики — такую стратегию Waymo использует на других коммерческих рынках, включая Феникс и Сан-Франциско в США.

Представитель Waymo Итан Тайхер подтвердил намерение компании открыть сервис для пассажиров в следующем году. Однако точные сроки будут зависеть от окончательного утверждения процедуры одобрения со стороны правительства Великобритании. Компания не раскрыла подробностей о том, когда будут убраны водители-испытатели, и о размере тестового парка.

У Waymo уже есть связи с Великобританией: в 2019 году она приобрела британский стартап Latent Logic, выделенный из отдела компьютерных наук Оксфордского университета, который использует имитационное обучение для создания более реалистичных симуляций беспилотных автомобилей. В рамках сделки компания открыла инженерный центр в Оксфорде.

Для обслуживания парка беспилотников в Лондоне Waymo привлечет партнера Moove, который уже занимается ее автономными транспортными средствами в Фениксе.

За последние два года Waymo значительно расширила тестирование и коммерческие операции, выйдя за пределы первоначального рынка в Фениксе в несколько других городов США, включая Остин, Атланту, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Компания также планирует предложить коммерческий сервис роботакси в Майами, Нэшвилле и Вашингтоне.