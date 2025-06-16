Американский стартап Pano AI, использующий искусственный интеллект (ИИ) для раннего обнаружения лесных пожаров, привлек $44 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Общий объем привлеченных средств достиг $89 млн.

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Средства пойдут на расширение сети камер и ИИ-систем для обнаружения пожаров в подверженных риску регионах в США, Канаде и Австралии.

Технология Pano AI включает установку камер на возвышенностях для мониторинга территорий с высоким риском пожаров. ИИ анализирует изображения, выявляя дым днем и тепло ночью, и автоматически передает данные властям. Система охватывает около 30 млн акров.

По словам генерального директора Pano AI Сони Кастнер, компания работает над улучшением ИИ, чтобы сократить ложные срабатывания, вызванные, например, облаками.

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WSJ отмечает, что привлечение финансирования отражает интерес инвесторов к стартапам, работающим с государственными структурами, несмотря на традиционные опасения венчурных капиталистов относительно бюрократии и ограниченного роста таких компаний.