Американский стартап Inertia Enterprises, привлекший в феврале $450 млн инвестиций, подписал три стратегических соглашения с Ливерморской национальной лабораторией (LLNL). Партнерство направлено на вывод на коммерческий энергетический рынок лазерного термоядерного реактора — технология была впервые успешно испытана в этой государственной лаборатории.

Сделка дает Inertia серьезное конкурентное преимущество. Национальная установка зажигания (NIF) при LLNL — пока единственный в мире проект, который на практике доказал, что управляемая термоядерная реакция может давать больше энергии, чем требуется для ее запуска. Соглашения включают совместные исследования, разработку более эффективных лазеров, улучшение топливных мишеней и лицензирование почти 200 патентов лаборатории.

Технология инерциального синтеза основана на сжатии топливной капсулы мощным внешним воздействием. В установке NIF 192 лазерных луча направляются в небольшой золотой цилиндр, внутри которого находится алмазная капсула с дейтериево-тритиевым топливом. Цилиндр мгновенно испаряется, создавая рентгеновское излучение, а оболочка превращается в плазму. Затем топливо сжимается настолько, что в нем запускаются термоядерные реакции.

Чтобы технология стала основой для коммерческих электростанций, такой процесс микровзрывов должен стабильно повторяться несколько раз в секунду с использованием энергоэффективных лазеров.

Тесное сотрудничество стартапа и государственной лаборатории было ожидаемым: сооснователь и главный научный сотрудник Inertia Энни Критчер участвовала в разработке успешного эксперимента NIF, а принятый в 2022 году закон (CHIPS and Science Act) позволил ей создать частную компанию, сохранив должность в LLNL.

