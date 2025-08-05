Проект OpenMind, основанный в 2024 г. профессором Стэнфордского университета Яном Липхардтом, объявил о привлечении $20 млн инвестиций для развития универсальной программной платформы OM1 — операционной системы для гуманоидных и обслуживающих роботов. Компания также презентовала протокол FABRIC для обмена данными между машинами.

Команда стартапа OpenMind. Сайт OpenMind

OpenMind занимается разработкой программного обеспечения для роботов, позволяющего различным машинам обмениваться информацией и работать совместно, вне зависимости от производителя или особенностей аппаратной части. Как отметил основатель и генеральный директор OpenMind, профессор Стэнфорда Ян Липхардт, современным роботам не хватает возможности взаимодействовать друг с другом.

В ходе последнего инвестиционного раунда, возглавляемого Pantera Capital, стартап получил финансирование от Ribbit, Coinbase Ventures, Pebblebed и других инвесторов.

Эти средства позволят ускорить разработку OM1 — операционной системы нового поколения, интегрирующей ИИ, модели восприятия, память и средства взаимодействия на естественном языке. OM1 позиционируется как открытая платформа, аналогичная Android для мобильных устройств, но рассчитанная на робототехнику.

Помимо этого компания представила FABRIC — децентрализованную сеть, дающую роботам возможность проверять подлинность друг друга, координировать задачи и обмениваться знаниями (например, мгновенно выучить язык) в реальном времени. Липхардт пояснил, что такой подход позволит, например, роботу-курьеру самостоятельно взаимодействовать с автономным автомобилем, доставившим еду, и забрать продукты без участия человека.

В ближайшие месяцы, по словам Липхардта, компания планирует вывести на рынок первую партию оснащенных OM1 робособак, а также начать пилотные поставки программной платформы международным производителям роботов.

В OpenMind уверены, что в трасли робототехники начинается новая фаза развития — от изолированных, вертикально интегрированных решений к экосистемам, в которых машины взаимодействуют друг с другом и быстро адаптируются к новым задачам. Как подчеркнул Липхардт, цель стартапа — создать платформу для эффективного сотрудничества людей и роботов, что откроет новые возможности для применения умных машин в производстве, логистике, медицине и быту.