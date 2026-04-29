Стартап Poolside, основанный в Сан-Франциско в 2023 году, представил два ИИ-агента серии Laguna для разработки программного обеспечения. Флагманская Laguna M.1 ориентирована на корпоративных клиентов, а более компактная Laguna XS.2 доступна бесплатно и запускается на ПК. Кроме того, компания временно открыла бесплатный API-доступ к M.1 через партнеров — OpenRouter, Ollama и Baseten.

Ключевое отличие моделей Poolside от конкурентов — обучение с нуля, без дообучения на базе сторонних весов. Они обучались на корпусе объемом 30 трлн токенов с использованием фирменного оптимизатора Muon, который, по данным компании, ускоряет процесс примерно на 15% по сравнению со стандартными методами.

На бенчмарке SWE-bench Pro, который оценивает способность моделей решать реальные задачи программной инженерии, Laguna M.1 набрала 46,9% — результат, сопоставимый с более крупными моделями Qwen-3.5 и DeepSeek V4-Flash. Laguna XS.2, несмотря на меньший размер, показала 44,5% на том же тесте, превзойдя Claude Haiku 4.5 (39,5%) и Gemma 4 31B (35,7%).

Для локального запуска Laguna XS.2 требуется от 36 ГБ памяти на чипах Apple серии M5 Max или от 24 ГБ видеопамяти на компьютерах под Windows и Linux. На видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 модель работает со скоростью около 45 токенов в секунду. Компания рекомендует использовать собственного агента pool для консоли или совместимый сервис Ollama для управления моделью на пользовательском оборудовании.



Компания делает ставку на быстрое развертывание в корпоративных средах и возможность физической поставки весов в полностью изолированные, отключенные от интернета контуры — это критично для государственных заказчиков. До выхода на открытый рынок Poolside три года работала преимущественно с государственным и публичным сектором. По состоянию на апрель 2026 года в прикладном исследовательском подразделении компании работают около 60 человек.

