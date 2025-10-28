Стартап Skyline Nav AI продемонстрировал на конференции TechCrunch Disrupt 2025 технологию навигации, работающую без использования GPS-сигнала. Разработка позволяет определять местоположение и прокладывать маршрут по визуальным данным, анализируя окружающую среду.

Freepik

Система под названием Pathfinder использует искусственный интеллект для сопоставления изображений местности — зданий, дорог, ландшафта — с обширной базой данных. Это позволяет устройству работать в условиях, где спутниковая навигация недоступна: в плотной городской застройке, туннелях, горных районах или при глушении GPS-сигнала.



На мероприятии компания также представила компактное устройство Pathfinder Edge, которое выполняет навигационные вычисления локально, без подключения к интернету. Разработка предназначена для дронов, автономных автомобилей и других систем, где требуется точное позиционирование в сложных условиях.



Как отмечает генеральный директор Skyline Nav AI Канвар Сингх, технология не заменяет существующие GPS-решения, а служит их дополнением, обеспечивая устойчивость навигации в случае потери сигнала.

Компания уже сотрудничает с несколькими подрядчикоами США и участвует в проектах, связанных с национальной безопасностью. Среди потенциальных заказчиков — NASA и агентства, занимающиеся разработками в сфере автономных систем.