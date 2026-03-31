Стартап Pretask. AI из Сан-Франциско представил платформу автоматизации для строительных компаний. Продукт на базе искусственного интеллекта берет на себя выполнение сложных административных задач, включая подготовку тендерных заявок.

Строительная отрасль долгое время страдала от высокой фрагментации и проблем с координацией. Сейчас инвесторы меняют стратегию: они уже вложили рекордные $103 млрд в вертикально интегрированные компании. Такие компании внедряют ИИ-решения в базовые бизнес-процессы вместо использования стандартного софта.

Цель таких инвестиций — повышение маржинальности проектов. Ускорение выполнения задач позволяет подрядчикам быстрее масштабироваться. Автоматизация рутины становится главным экономическим преимуществом в борьбе с конкурентами.

Технология Pretask. AI напрямую снижает финансовые издержки строительных компаний на этапе планирования. Сейчас система фокусируется на создании графиков строительных работ для участия в тендерах. Платформа самостоятельно генерирует диаграммы Ганта и позволяет их экспортировать.

ИИ-агент также проводит комплексный анализ рисков для новых объектов. Это оберегает компании от непредвиденных расходов в будущем. Финансовые фонды уже активно нанимают инженеров для разработки аналогичных решений в сфере ИИ и повышения операционной эффективности своих активов.

