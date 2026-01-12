Компания Anthropic расширяет сферу применения своей языковой модели Claude — теперь она официально заходит в здравоохранение и биомедицину. Разработчик объявил о запуске набора инструментов Claude for Healthcare и одновременном расширении возможностей Claude для наук о жизни — от клинических исследований до регуляторных процедур.

Getty Images / Unsplash

Речь идет о следующем шаге после анонса Claude for Life Sciences, который состоялся осенью. Тогда модель представили как помощника для ученых и клиницистов. Теперь Anthropic делает ставку на практическое применение — в медицинских организациях, страховых компаниях и фармацевтической отрасли.

В версии для здравоохранения Claude получил возможность подключаться к профильным медицинским базам данных. В их числе — базы государственных центров Medicare и Medicaid США, которые используются для проверки требований страховки и предварительного согласования лечения. Также модель работает с классификатором ICD-10 для поддержки медицинского кодирования и с национальным реестром медицинских специалистов.

В компании отмечают, что такой набор инструментов позволяет ускорять разбор страховых запросов, сопровождать апелляции по отказам, работать с медицинской документацией и координировать взаимодействие между участниками системы здравоохранения.

Отдельное направление — работа с персональной медицинской информацией. В США подписчики Claude Pro и Max могут предоставить модели доступ к своим анализам и медицинским записям через сервисы HealthEx и Function, а также через Apple Health и Android Health Connect (интеграции запускаются в бета-режиме).

После подключения Claude может структурировать медицинскую историю, объяснять результаты анализов понятным языком, выявлять закономерности в показателях здоровья и помогать готовиться к визитам к врачу. В Anthropic подчеркивают, что доступ предоставляется только по согласию пользователя, данные не используются для обучения моделей, а система сопровождает ответы оговорками и рекомендациями обращаться к специалистам.



Расширение функциональности сопровождается обновлением самих моделей. По данным компании, Claude Opus 4.5 показал блестящий рост показателей в медицинских и научных тестах, задачах агентного взаимодействия и расчетах. Также отмечается улучшение точности ответов и снижение числа фактических ошибок.