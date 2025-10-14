Среди миллениалов и зумеров растет мода на «аналоговую осознанность». Одни переходят на простые кнопочные телефоны без интернета, другие — на «настенные» решения: закрепляют смартфон в одном месте и перестают носить его с собой по дому.

Photo by Brunno Tozzo on Unsplash

Так, 24-летняя писательница Тиффани Нг из Нью-Йорка (США) решила избавиться от постоянной зависимости от телефона — и просто прикрепила его к стене. Она считает, что так физически ограничила доступ к экрану и превратила свой iPhone в нечто вроде домашнего стационарного телефона.

По данным Pew Research, более 40% взрослых американцев — и почти две трети людей младше 30 лет — признаются, что «практически постоянно» держат телефон в руках. При этом 81% из них считают, что используют гаджет слишком часто.

Психолог из UCLA Ялда Улс объясняет, что физическая дистанция с устройством действительно снижает тягу к экрану. В эксперименте, где участникам предлагали выполнять задачи при разных условиях (телефон на столе, в кармане или в другой комнате), лучшие результаты показали те, кто оставлял телефон подальше.

31-летняя сотрудница ИТ-компании из Денвера Мэдди ДеВико пошла еще дальше — сделала собственную «док-станцию» из глины и повесила ее у себя на кухне. Вечером она «вешает телефон на крючок» и не прикасается к нему до утра. Уже через пару недель экранное время сократилось на три часа в день, а сама Мэдди стала больше заниматься хобби и просто отдыхать.

Психологи называют это новым проявлением «цифрового минимализма» — движения, которое стремится вернуть человеку контроль над вниманием и временем.

Похожие эксперименты люди ставят и в России: по данным Forbes, 27% российских зумеров готовы перейти на обычные кнопочные телефоны ради цифрового детокса. Можно найти множество курсов, которые учат осознанному использованию технологий. Иронично, что большинство из них проходят онлайн. А по информации CNews, кнопочные телефоны под собственными брендами ретейлеров (например, Fontel) стали одними из лидеров роста в стране.