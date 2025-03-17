Аналитики Московского международного салона образования (ММСО) представили прогноз перспективных отраслей российской экономики для образования и развития карьеры в ближайшие 10-15 лет. Среди них медицина, фармацевтика, ИИ-технологии, цифровая валюта и ментальное здоровье. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

В исследовании приняли участие 40 аналитиков и инвестконсультантов из ведущих банков, фондов и компаний финансового рынка, включая «Т-Инвестиции», инвестиционную группу «Регион», Sirius Capital, UFG Wealth Management, инвестиционную группу «ПСК-Решения», банки и компании — члены Ассоциации финансовых аналитиков АФА и Национальной финансовой ассоциации, а также эндаумент-фонд «Филантроп».

Большинство опрошенных экспертов (75%) в течение ближайших 10-15 лет ожидают наиболее высоких темпов роста в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. Также 75% респондентов видят перспективы долгосрочного роста в IT-секторе в части развития технологий искусственного интеллекта.

В топ-5 сфер экономики с наибольшим потенциалом длительного роста также вошли телекоммуникации и космические технологии связи (62%), индустрия ментального здоровья, нейронауки и психология (38%).

Среди других устойчиво растущих в долгосрочной перспективе отраслей эксперты назвали зеленые технологии в энергетике и альтернативную энергетику (50% опрошенных), технологии рециклинга и переработки отходов (25%), индустрию туризма (25%), а также авиастроение, автомобилестроение, производство электроники (25%).

«Стоит разделять отрасли высокого роста и устойчивого роста. К последней категории относятся “вечные ценности” — пищевая промышленность, медицина и фарма, розничная торговля, инфраструктурные сектора, потребительские услуги. Эти сектора контрциклические, показывают больше устойчивости внутри цикла, хотя и менее высокий средний рост», — считает старший экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

По ее словам, секторами опережающего роста в России на протяжении последнего десятилетия были и, вероятно, останутся ИТ, финсектор, услуги туризма и общепита. В них есть запас опережающего роста, считает эксперт.

Среди отраслей с недооцененным потенциалом роста отмечены психология, ментальное здоровье и нейронауки (50% опрошенных), легкая промышленность (38%), зеленая энергетика, технологии рециклинга и переработки отходов (25%), а также индустрия туризма (25%). Каждый десятый опрошенный (12,5%) указал на недооцененность медицины, фармацевтики, сельского хозяйства и сферы образования.

Переоценены с точки зрения долгосрочного потенциала роста, по мнению инвестиционных экспертов финтех (50%), IT-сектор (37,5%), креативные и медиа индустрии (37,5%), розничная торговля (25%) и EdTech (25%).

Инвесторы прогнозируют в ближайшие 10-15 лет падение потребности в кадрах в сфере розничной торговли (50%), креативных индустриях и медиасфере (50%), общепите 38%, а также в добывающей промышленности (25%) и IT-секторе (25% опрошенных).

Для получения профессии эксперты охотнее всего порекомендовали бы своим детям медицину, биотехнологии и фармацевтику (75% опрошенных), развитие цифровых финансовых сервисов и криптовалют (50%), а также IT-сферу, связанную с разработками искусственного интеллекта (50%).

Наибольшее число голосов в пользу перспективной профессии для детей также набрали сфера психологии и ментального здоровья (37,5%), технологии космической связи и телекоммуникаций (37,5%) и также энергетика будущего (25%).

Исследование показало, что в ближайшие 10-15 лет новыми лидерами по созданию новых рабочих мест в России станут IT-индустрия в части разработок ИИ-инструментов и нейросетей (50%), финансовый сектор в части цифровых и криптовалют (37,5%), химическая промышленность (25%), индустрия туризма (25%), а также сфера психологии, ментального здоровья и нейронаук (25%).