Российский рынок первичных размещений может ждать резкое оживление: в 2026 году число IPO способно вырасти до 20, а объем привлеченных средств составить 50–100 млрд руб. Такой прогноз представило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Nicholas Cappello/Unsplash

Для сравнения, в 2025 году прошло всего четыре размещения на 37 млрд рублей. Таким образом, количество сделок может увеличиться в пять раз, а денежный объем — в 1,4–2,7 раза.

Главным драйвером роста в «Эксперт РА» называют смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Согласно прогнозам регулятора, среднегодовая ключевая ставка в 2026-м составит 13–13,5%. Это все еще высокий уровень, но сам тренд на снижение станет сигналом для компаний готовиться к выходу на биржу.

Ожидается, что в числе кандидатов будут компании из IT-сектора, сферы искусственного интеллекта, розничной и электронной торговли, финтеха.

Однако опрошенные РБК эксперты настроены сдержаннее. В «БКС Мир инвестиций» считают, что 20 сделок в текущих условиях не случится: ключевая ставка 15,5% все еще высока, геополитическая ситуация не улучшилась, а настроения на рынке далеки от оптимизма. Активные размещения там ждут не раньше четвертого квартала 2026-го или 2027 года.

В инвестбанке «Синара» прогнозируют 10–15 IPO на 100 млрд руб. В «Финаме» допускают 15–20 сделок, но с учетом вторичных размещений (SPO).

Аналитики также расходятся в оценке прихода институциональных инвесторов. В «Эксперт РА» ждут притока «длинных денег» от НПФ и программ долгосрочных сбережений. Но участники рынка указывают, что для этого нужны действительно крупные эмитенты — сделки на 2–3 млрд руб. институционалам просто неинтересны.

