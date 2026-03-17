В декабре 2025 года — феврале 2026 года спрос на обучение по ряду специальностей в России вырос в разы. Причиной стало официальное закрепление современных профессий в обновленных классификаторах, сообщили аналитики «Авито Работы» и «Авито Услуг». Подробности — в распоряжении «Инка».

По данным Авито Услуг, количество желающих освоить профессию инженера по 3D-печати увеличилось более чем в два раза. Спрос на курсы копирайтинга вырос на 89%, ландшафтного дизайна — на 66%, мастеров педикюра — на 50%. Программы по искусственному интеллекту прибавили 5%, груминг — 3%.



Работодатели отреагировали на интерес к новым профессиям ростом вакансий с обучением. Чаще всего учить готовы грумеров — число таких предложений выросло на 40%. Средняя зарплата в этой сфере — 63,5 тыс. руб.

Вакансий для рекрутеров с обучением стало на 25% больше (81 тыс. руб.), для мерчендайзеров — на 18% (53 тыс. руб.), для су-шефов — на 16% (108 тыс. руб.).



Наибольший рост вакансий с обучением зафиксирован на Дальнем Востоке. В Забайкальском крае число предложений для курьеров с обучением увеличилось на 109%, в Приморье — на 68%, в Сахалинской области — на 48%.

В «Авито Работе» пояснили, что обучение на рабочем месте становится для компаний эффективным способом привлечения сотрудников в условиях конкуренции за кадры. Бизнес быстрее закрывает вакансии и готовит специалистов под свои задачи, а соискатели получают профессию с нуля и практические навыки.

В «Авито Услугах» добавили, что появление новых профессий в официальных перечнях стало для россиян сигналом: обучение в этих направлениях — осознанное вложение в себя. Рост интереса к образовательным программам это подтверждает.

