Ближайший год, похоже, не станет временем для масштабных рекламных кампаний в секторе малого и среднего бизнеса. Согласно новому исследованию аналитического центра Российской индустрии рекламы и SkyAlliance, большинство компаний МСБ в России — 68% — намерены либо заморозить, либо сократить свои маркетинговые бюджеты в 2026 году.

Bram Naus/Unsplash

Только треть опрошенных предпринимателей (32%) планируют увеличить расходы на рекламу. Из них большая часть (23%) рассчитывает на скромный рост в пределах 5−15%. Лишь 2% компаний готовы к существенному увеличению бюджета более чем на 30%. Остальные участники рынка настроены более сдержанно: треть оставит финансирование на прежнем уровне, а 35% ожидают снижения затрат — от 5% до 30% и более.

Эксперты объясняют такую осторожную стратегию несколькими ключевыми факторами. На горизонте 2026 года бизнес ожидает замедления темпов экономического роста, сохранения высокой ключевой ставки и возможных изменений в налоговом регулировании. В этих условиях компании вынуждены тщательно оптимизировать все статьи расходов, и рекламный бюджет, как одна из наиболее гибких, часто оказывается в зоне внимания.

Ситуацию усугубляет и рост стоимости самих рекламных площадок. По данным аналитиков, в 2025 году цены на размещение заметно выросли, особенно на телевидении (на 25−30%), в сегменте наружной рекламы (OOH, 23−27%) и у крупных интернет-сервисов (13−18%).

При этом рекламные бюджеты малого и среднего бизнеса традиционно сконцентрированы в ограниченном числе каналов. Основные средства направляются в контекстную рекламу, социальные сети и мессенджеры, рекламу в розничных сетях (ретейл-медиа), интернет-баннеры, онлайн-видео и продвижение в точках продаж.

Аналитики полагают, что снижение активности МСБ может оказать сдерживающее влияние на общий рост рекламного рынка, но не остановит его полностью. Ожидается, что бюджетная политика станет более избирательной: средства будут концентрироваться в руках крупных рекламодателей и технологических экосистем, которые способны позволить себе более дорогой рекламный инвентарь.

