Американская робототехническая компания Figure продемонстрировала, как ее робот-гуманоид впервые полностью автономно складывает белье с человеческой точностью. Этот прорыв решает одну из самых сложных задач для роботов — манипуляцию с мягкими, деформируемыми материалами. Успешная демонстрация доказывает универсальность ИИ-платформы компании и приближает эру домашних роботов-помощников.

Figure

На видео робот, оснащенный многопальцевыми руками и работающий под управлением ИИ-системы Helix, аккуратно берет полотенца, разглаживает их, складывает и укладывает в корзину. Система Helix обеспечивает быстрые и непрерывные движения запястий, туловища, головы и даже отдельных пальцев робота, что позволяет ему выполнять столь сложные действия.

Figure

Ключевым моментом является универсальность технологии. Figure подчеркивает, что для выполнения этой бытовой задачи использовалась та же самая система Helix, которая применяется для работы на складах. Инженерам потребовалось лишь добавить новый набор обучающих данных, что доказывает высокую адаптивность и масштабируемость платформы.

Это, казалось бы, несложное действие на самом деле является демонстрацией огромного потенциала для коммерциализации. Способность робота легко переключаться между промышленными и бытовыми задачами открывает для Figure сразу два огромных рынка. Компания ожидает, что по мере сбора большего количества данных из реального мира система станет еще быстрее и сможет выполнять более широкий спектр задач.

Этот успех ставит Figure в один ряд с ведущими мировыми разработчиками гуманоидных роботов. Демонстрация решает давние проблемы в робототехнике, такие как баланс между скоростью и адаптивностью, а также масштабирование для выполнения сложных действий. Это значительный шаг к созданию универсальных роботов, способных эффективно помогать человеку как на производстве, так и дома.