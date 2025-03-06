Китайская компания Zhongqing Robotics (EngineAI) создала первого в мире гуманоидного робота, выполнившего переднее сальто. Сделать такой трюк для машины оказалось в разы сложнее переворота назад, который Boston Dynamics продемонстрировала ещё в 2017 году.

Переднее сальто технически труднее заднего из-за особенностей восприятия и биомеханики — человеку сложно контролировать приземление, когда глаза теряют землю из виду при вращении вперёд.

Эксперты отмечают, что роботу не мешают человеческие факторы, такие как страх или чувство самосохранения, а мощные электродвигатели и продуманная конструкция суставов позволяют выполнять сложные акробатические элементы.

Робот PM01 от EngineAI имеет рост 138 см и массу 40 кг. Несмотря на столь скромные габариты, он обладает впечатляющими характеристиками: 23 степени свободы движений, включая 5 в каждой руке и 6 в каждой ноге, а также крутящий момент двигателей в 300 Нм. Примечательна и человекоподобная походка робота — одна из самых естественных среди существующих моделей. Несмотря на это, модель PM01 относительно доступна — купить её можно за $13 700.