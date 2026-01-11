Китайская компания DeepSeek готовится к релизу новой флагманской модели искусственного интеллекта DeepSeek V4 в середине февраля, сообщает The Information.

Freepik

Новая модель будет обладать значительно расширенными функциональными возможностями, в особенности в области программирования. Согласно данным, полученным в ходе внутреннего тестирования, ее производительность в этой сфере может превысить показатели таких признанных рыночных решений, как GPT от OpenAI и Claude от Anthropic.

Выбор времени для запуска соответствует ранее реализованной компанией стратегии. В январе прошлого года DeepSeek представила модель R1 незадолго до наступления Лунного Нового года, что позволило проекту занять центральное место в информационном поле в период традиционно низкой деловой активности.

Релиз R1 способствовал стремительному выходу стартапа на глобальный рынок. Модель, созданная для выполнения сложных задач, требующих многоэтапных рассуждений, привлекла внимание не только высокими результатами в тестах, но и экономически эффективным процессом обучения. На фоне масштабных инвестиций американских технологических гигантов в вычислительные мощности этот подход инициировал переоценку экономических моделей разработки продвинутых ИИ-систем.

Хотя в декабре компания уже выпустила обновление V3.2, которое по ряду критериев превзошло модели GPT-5 и Gemini 3.0 Pro, обновление базовой архитектуры не производилось. Модель V4 должна восполнить этот пробел.

Основной акцент в новой версии сделан на программирование — ключевой навык для применения ИИ в бизнес-среде. Улучшение этой функциональности может способствовать укреплению позиций DeepSeek в качестве высокопроизводительной и при этом более доступной альтернативы моделям американского производства.