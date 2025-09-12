Китайский финтех-гигант Ant Group, аффилированный с Alibaba, представил своего первого гуманоидного робота R1. Это знаменует выход компании на высококонкурентный рынок робототехники, где уже доминируют такие игроки, как Unitree Robotics. Робот был представлен на конференции Inclusion в Шанхае.

Wency Chen



R1, разработанный подразделением Ant Lingbo Technology (Robbyant), представляет собой двурукого робота на колесной базе. Он способен работать в качестве повара, гида или выполнять задачи с дистанционным управлением.

Робот весит 110 кг, его рост регулируется от 1,6 до 1,75 метра, а передвигается он со скоростью до 1,5 м/с. R1 уже находится в серийном производстве и используется клиентами, такими как Шанхайский исторический музей. Вместо продажи отдельных единиц, компания предлагает комплексные «сценарные решения».

Ant Group делает ставку на «воплощенный ИИ» (embodied intelligence), чтобы расширить свои цифровые услуги в физический мир. Генеральный директор Robbyant, Чжу Син, заявил, что компания планирует использовать роботов для предоставления услуг в сферах общественного благосостояния, здравоохранения и финансов.

Примечательно, что Alibaba и Ant ранее в этом году участвовали в раунде финансирования своего конкурента Unitree. Это говорит о том, что компании видят огромный потенциал в этой сфере и готовы инвестировать в разные проекты, чтобы не упустить технологическое лидерство.

