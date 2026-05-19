Anthropic приобрела стартап Stainless, который разрабатывает инструменты для автоматической генерации SDK. Ими до сделки пользовались в том числе конкуренты Anthropic — OpenAI, Google и Cloudflare. Сумма сделки официально не раскрывается, однако The Information сообщало, что переговоры шли при оценке Stainless выше $300 млн. Среди инвесторов стартапа были Sequoia Capital и Andreessen Horowitz.

Stainless в 2022 году основал бывший инженер Stripe Алекс Раттрей. Стартап автоматизировал создание и поддержку программных библиотек SDK — инструментов, с помощью которых разработчики подключают свои продукты к API. Платформа превращает API-спецификации в готовые SDK на нескольких языках программирования, включая Python, TypeScript, Kotlin, Go и Java, а также автоматически обновляет библиотеки при изменении API.

Для Anthropic это не просто покупка полезной технологии. Компания забирает под себя инфраструктурного поставщика, которым пользовались в том числе ее конкуренты. После сделки Anthropic закроет все публичные продукты Stainless, включая генератор SDK. Уже созданные библиотеки останутся у клиентов: они смогут их использовать и дорабатывать. Но получить новый доступ к инструментам Stainless уже не получится.

Поглощение для Anthropic не сводится только к защите от конкурентов. По данным компании, программное обеспечение Stainless лежало в основе каждого официального SDK Anthropic с первых дней работы ее API. Эти инструменты особенно важны для разработки ИИ-агентов, которым нужно подключаться к внешним сервисам и выполнять задачи от имени пользователей.

«Я создал Stainless, потому что SDK заслуживают такого же внимания, как и сами API. Anthropic одной из первых поверила в эту идею», — заявил Раттрей, добавив, что объединение команд стало «очевидным решением» с учетом масштабов разработки на платформе Claude.

Сделка показывает, как быстро консолидируется инфраструктурный слой ИИ-индустрии. Ведущие лаборатории все чаще стремятся контролировать не только модели, но и инструменты, через которые внешние разработчики получают к ним доступ. Для OpenAI, Google и Cloudflare закрытие публичных продуктов Stainless означает выбор: переходить на альтернативные решения или разрабатывать собственные аналоги.

