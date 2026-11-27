Исследователи Anthropic выяснили, что современные методы удаления знаний из нейросетей зачастую лишь скрывают информацию, которая по-прежнему хранится внутри модели. В ходе экспериментов ученые смогли частично восстановить считавшиеся утраченными знания, изменив работу нескольких десятков искусственных нейронов из примерно 460 тыс. Открытие ставит под сомнение эффективность существующих методов обеспечения безопасности ИИ, а также технологий удаления конфиденциальных данных из уже обученных моделей.

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Одним из способов ограничения возможностей нейросетей считается «машинное забывание» (machine unlearning). Эта технология позволяет корректировать параметры уже обученной модели, чтобы она утратила определенные знания. В идеале такой подход должен обеспечивать полное удаление нежелательной информации без необходимости заново обучать нейросеть. Разработчики рассматривают его как инструмент защиты персональных данных и ограничения опасных возможностей ИИ.

Однако исследователи Anthropic Жасмин Шоун и Лиза Данлэп обнаружили, что результаты подобных процедур могут создавать ложное ощущение безопасности. Они изучили 23 версии моделей, которые прошли «машинное забывание», и проверили, действительно ли системы утратили знания в области кибербезопасности.

В 14 из 23 случаев нейросети по-прежнему отдавали правильным ответам на большинство ранее известных им вопросов более высокую вероятность, чем неправильным. При этом результаты стандартного тестирования указывали на то, что модели практически утратили соответствующие знания. Получается, что нейросеть могла сохранять необходимую информацию, несмотря на неспособность продемонстрировать ее обычным способом.

Ученые обнаружили два основных механизма такого «забывания». В первом случае изменения мешают модели сформировать правильный ответ, во втором — подавляют его на заключительных этапах обработки информации. В обоих случаях снижение точности ответов не обязательно означает, что соответствующие знания действительно исчезли из нейросети.

Авторы связывают проблему с особенностями хранения информации в больших языковых моделях. Знание отдельного факта обычно распределено между множеством искусственных нейронов, которые также участвуют в обработке другой информации. Поэтому попытка полностью удалить определенные знания может одновременно ухудшить способность модели выполнять полезные и безопасные задачи.

Результаты исследования имеют значение и для бизнеса. Компании, которые обучают нейросети на внутренних документах, могут столкнуться с необходимостью удалить коммерческую тайну, персональные данные или материалы, права на использование которых истекли. Работа Anthropic показывает, что одного лишь изменения поведения модели недостаточно для подтверждения полного удаления такой информации.

Авторы предлагают уделять больше внимания внутренним процессам нейросетей при оценке эффективности «машинного забывания». Одним из перспективных направлений они считают разработку архитектур и способов обучения, которые изначально позволяют изолировать отдельные категории знаний. При этом исследование не доказывает невозможность полного удаления информации из любых моделей: его результаты относятся к конкретным экспериментальным системам и изученным методам.

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