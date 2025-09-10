Компания Anthropic добавила в свой чат-бот Claude новую мощную функцию — возможность создавать и редактировать документы Word, PowerPoint, Excel и PDF прямо в интерфейсе чата. Это обновление превращает Claude в полноценного рабочего ассистента, способного выполнять сложные задачи с документами подобно ИИ-агенту от OpenAI.

Zan Lazarevic/Unsplash

Большинство современных ИИ-чатботов в основном работают с текстом, и для создания или редактирования форматированных документов пользователям приходится переключаться между разными приложениями. Новая функция Claude позволяет загружать, создавать и изменять файлы непосредственно в веб- или десктопном приложении.

Теперь пользователи могут просто описать, какой документ им нужен, и загрузить необходимые данные. Claude способен генерировать готовые шаблоны, например, бюджет в Excel с рабочими формулами, трекер проектов с дашбордами или финансовые модели. Модель также может выполнять более сложные задачи: очищать «грязные» данные, проводить статистический анализ с построением графиков и конвертировать файлы из одного формата в другой.

Функция работает в изолированной «песочнице» с ограниченным доступом в интернет, где Claude пишет и выполняет собственный код для создания файлов. Для активации необходимо включить опцию Upgraded file creation and analysis в настройках. Готовые документы можно скачать или сохранить напрямую в Google Drive.

На данный момент функция доступна в превью-версии для подписчиков тарифов Max, Team и Enterprise, а пользователи Pro получат доступ в ближайшие недели. Anthropic предупреждает, что, несмотря на меры безопасности, существует риск того, что Claude можно взломать при помощи вредоносных файлов или кода на сайтах.

