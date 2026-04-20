Anthropic Labs запустила новый продукт Claude Design для совместного создания визуального контента. Сервис позволяет генерировать дизайны, интерактивные прототипы, презентации и маркетинговые материалы с помощью текстовых запросов. Он работает на базе визуальной модели Claude Opus 4.7.

Одна из ключевых функций — автоматическая подстройка под корпоративный стиль. При первом запуске нейросеть анализирует кодовую базу и дизайн-файлы компании, а затем применяет фирменные цвета, шрифты и компоненты ко всем новым проектам.

Пользователи могут загружать сторонние документы, захватывать элементы напрямую с веб-сайтов и редактировать результат с помощью интуитивных ползунков или текстовых команд.

В сервисе также есть инструменты для совместной работы команд. Готовыми дизайнами можно делиться внутри компании, экспортировать в PDF, PPTX и HTML или отправлять в Canva для дальнейшей обработки.

Для разработчиков есть возможность сразу передать макет в среду Claude Code для дальнейшей реализации. Доступ к сервису уже открыт для подписчиков платных тарифов Pro, Max, Team и Enterprise.

Ранее Anthropic представила нейросеть Myphos, которая смогла сама найти уязвимости в двух самых безопасных операционных системах и взломать их.

