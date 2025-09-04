Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, завершила раунд финансирования серии F, в котором привлекла $13 млрд. Это позволило достичь оценки компании в $183 млрд. На данный момент это один из самых быстрорастущих технологических стартапов в истории.

Giorgio Trovato/Unsplash

Новый раунд финансирования, который возглавила компания ICONIQ при участии Fidelity, Lightspeed Venture Partners и других крупных инвесторов, предоставит Anthropic необходимые ресурсы для удовлетворения растущего спроса на разработку новых алгоритмов и вычислительные ресурсы для увеличения их доступности.

Годовая выручка компании выросла с примерно $1 млрд в начале 2025 года до более чем $5 млрд к августу. Этот взрывной рост обусловлен высоким спросом на флагманские модели Claude со стороны корпоративных клиентов, разработчиков и индивидуальных пользователей. Количество крупных клиентов, приносящих более $100 тыс. годовой выручки, выросло почти в 7 раз за последний год.

Особым успехом пользуется продукт Claude Code, предназначенный для помощи в программировании. С момента его полного запуска в мае 2025 года его годовая выручка превысила $500 млн, а использование выросло более чем в 10 раз всего за три месяца. Это демонстрирует огромный потенциал ИИ-инструментов в сфере разработки программного обеспечения.

Привлеченные средства будут направлены на расширение возможностей для удовлетворения спроса со стороны предприятий, углубление исследований в области безопасности ИИ и поддержку международной экспансии. Anthropic продолжает делать ставку на создание надежных, интерпретируемых и управляемых систем ИИ, что находит отклик у инвесторов и клиентов.

