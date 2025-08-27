Компания Anthropic, один из главных конкурентов OpenAI, представила предварительную исследовательскую версию своего браузерного ИИ-агента Claude for Chrome. Этот шаг знаменует новый этап в «войне браузеров», где ведущие ИИ-лаборатории стремятся интегрировать своих ассистентов непосредственно в среду веб-серфинга пользователя.

Remotar Jobs/Unsplash



Проблема современных чат-ботов — их оторванность от текущих задач пользователя в интернете. Приходится постоянно переключаться между вкладками, копировать и вставлять информацию. Claude for Chrome решает эту проблему, работая в виде расширения, которое открывает боковое окно в браузере. Агент постоянно видит контекст происходящего на экране и может выполнять задачи от имени пользователя.

Новый агент может не только отвечать на вопросы, но и совершать действия в браузере. Например, он может помочь с заполнением форм, поиском информации на странице или другими рутинными задачами. Это превращает чат-бота из пассивного собеседника в активного помощника, глубоко интегрированного в рабочий процесс.

На данный момент доступ к Claude for Chrome получили 1 тыс. подписчиков премиального плана Anthropic Max, стоимость которого составляет от $100 до $200 в месяц. Компания также открыла лист ожидания для всех желающих. За время тестирования Anthropic планирует собрать отзывы и выявить новые риски безопасности.

Anthropic подходит к запуску очень осторожно. Компания признает, что ИИ-агенты с доступом к браузеру создают новые угрозы, например, уязвимость к «промпт-инъекциям», когда вредоносный код на сайте может обмануть агента. Anthropic уже внедрила ряд защитных мер, заблокировав доступ к финансовым сайтам и сайтам для взрослых, и требует подтверждения пользователя перед выполнением рискованных действий.

Ранее Anthropic выпустила модель Claude Opus 4.1, превосходящую в бенчмарках нейросети от OpenAI и Google.