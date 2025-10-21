Компания Anthropic открыла доступ к веб-версии своего AI-инструмента для программирования Claude Code, сообщает TechCrunch. Приложение стало доступно подписчикам тарифов Pro ($20 в месяц) и Max ($100 и $200 в месяц) через сайт claude.ai и iOS-приложение.

Anthropic

Запуск веб-приложения — попытка компании расширить аудиторию продукта, который ранее работал только через интерфейс командной строки в терминале. Пользователи теперь могут создавать и управлять несколькими ИИ-агентами для программирования прямо из браузера, перейдя во вкладку Code на сайте claude.ai.

Менеджер продукта Anthropic Кэт Ву подчеркнула, что терминал останется основной платформой для Claude Code, но компания продолжит делать инструмент доступным в разных форматах. По ее словам, CLI-версия будет развиваться как самый интеллектуальный и настраиваемый способ работы с кодирующими агентами.

Количество пользователей Claude Code выросло в десять раз с момента широкого запуска в мае, а годовая выручка от продукта превысила $500 млн. Anthropic заявляет, что 90% кода самого Claude Code написано собственными ИИ-моделями компании. Ву, ранее работавшая инженером, отметила, что теперь почти не пишет код самостоятельно, а в основном проверяет результаты работы Claude Code.

Читайте также Использование ИИ увеличило время выполнения задач у опытных разработчиков

Рынок ИИ-инструментов для программирования становится все более конкурентным. Если раньше доминировал GitHub Copilot от Microsoft, то теперь сильные позиции занимают Cursor, решения Google и OpenAI. Многие из них уже имеют веб-версии. Современные ИИ-инструменты позволяют разработчикам создавать автономных агентов, что превращает программистов скорее в менеджеров ИИ-ассистентов.