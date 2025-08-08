Более ста лет Антикитерский механизм, поднятый со дна моря с затонувшего древнегреческого корабля, ставил ученых в тупик. Этот сложнейший прибор из бронзовых шестеренок, созданный более 2000 лет назад, по праву называют первым в мире аналоговым компьютером. Он мог предсказывать движение планет и солнечные затмения. Но недавнее исследование команды из Университетского колледжа Лондона (UCL), опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что мы недооценивали его создателей. Механизм оказался еще более сложным и точным, чем кто-либо мог себе представить.

Tony Freeth et al. / Scientific Reports, 2021

Используя 3D-компьютерную томографию и математическое моделирование, ученые смогли расшифровать сложнейшую систему передач в передней части механизма, которая была утеряна. Они обнаружили, что древнегреческие инженеры не просто моделировали движение планет, они смогли воспроизвести их переменные циклы с поразительной точностью. Это требовало глубоких знаний в астрономии и гениальных инженерных решений.

Ключевым открытием стала реконструкция того, как механизм отслеживал циклы Венеры и Сатурна. Эти планеты имеют сложные периоды обращения, которые трудно уместить в простую систему шестеренок. Исследователи выяснили, что древние греки использовали элегантный метод, основанный на математических принципах, которые ранее приписывались знаменитому философу Пармениду. Это доказывает, что астрономические знания того времени были на гораздо более высоком уровне, чем принято считать.

Новая модель показывает, что Антикитерский механизм не просто показывал положение планет на небе. Он демонстрировал древнегреческий космос — всю Вселенную в том виде, в каком ее представляли древние ученые. На передней панели устройства, вероятно, располагались концентрические кольца, на которых двигались миниатюрные модели Солнца, Луны и пяти известных тогда планет (Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна) на фоне звезд.

Это открытие заставляет пересмотреть наши взгляды на технологии античности. Создание такого устройства требовало не только глубоких теоретических знаний, но и высочайшего мастерства в обработке металла. Древние греки смогли создать прибор, сложность которого не будет превзойдена в Европе еще более тысячи лет.

Теперь перед учеными стоит новая, еще более амбициозная задача: построить полноразмерную рабочую копию механизма, используя только технологии, доступные в античности. Если им это удастся, мы сможем воочию увидеть, как работал этот невероятный «компьютер» и прикоснуться к гению его безымянных создателей.