Apple и LG готовят совместную линейку устройств для умного дома, которая может заметно расширить присутствие американской компании в этой категории. По данным Bloomberg, партнеры разрабатывают умный замок, термостат и дверной звонок, а также несколько вариантов камер видеонаблюдения. При этом готовые устройства, как ожидается, будут продаваться под брендом LG.

Mohamed Nohassi, Unsplash

Новые продукты создаются с расчетом на работу с будущим домашним центром Apple. Компания, как сообщалось ранее, готовит устройство с экраном диагональю около 6 дюймов, которое можно будет поставить на стол или закрепить на стене. Через него предполагается управлять различными функциями умного дома.

По информации Bloomberg, Apple и LG также работают над камерами для наблюдения за домом. В линейке могут появиться модели для помещений и улицы, а также камера с прожектором. Представить или выпустить часть этих устройств компании могут уже на следующей неделе.

Интересно, что сотрудничество Apple и LG в домашней электронике началось задолго до нынешних планов. В 2019 году LG стала первым крупным производителем телевизоров, который добавил в свои модели поддержку Apple HomeKit и AirPlay 2. Это позволило владельцам iPhone, iPad и Mac передавать контент на телевизоры LG, а также управлять ими через приложение «Дом» и Siri.

Теперь партнерство может выйти на новый уровень. Вместо поддержки Apple-сервисов в собственных устройствах LG компании, судя по сообщениям, намерены вместе создавать технику, которая будет непосредственно связана с экосистемой Apple.

Для Apple это особенно важно на фоне планов компании расширить свое присутствие в сегменте умного дома. В отличие от смартфонов и компьютеров, здесь Apple пока не предлагает такого же широкого набора собственных устройств. Новый домашний центр и аксессуары вроде замка, термостата и камер могут стать основой для более полноценной экосистемы.

При этом Apple уже поддерживает стандарт Matter, который позволяет различным устройствам умного дома работать между собой независимо от производителя. В экосистеме Apple такие аксессуары можно подключать к приложению «Дом» и использовать вместе с Siri и автоматизациями.

Выход новых устройств также усилит конкуренцию Apple с Amazon. У последней уже есть развитое направление умного дома, включая камеры и другие устройства под брендом Ring. Поэтому Apple, судя по всему, стремится постепенно закрыть пробел в собственной экосистеме и предложить пользователям больше устройств для управления домом.

При этом пока официального подтверждения от Apple о совместной разработке нет. Bloomberg сообщает о планах компаний со ссылкой на свои источники, а устройства могут быть представлены уже в ближайшие дни.

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