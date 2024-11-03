Apple инвестирует около $1,5 млрд компании спутниковой связи Globalstar для финансирования расширения услуг iPhone, пишет Reuters. Этот шаг направлен на партнерство между космическими компаниями и поставщиками услуг мобильной связи, стремящимися предоставить спутниковую связь клиентам в регионах с ограниченным доступом к сети.

В рамках соглашения о финансировании Apple выделит $1,1 млрд наличными, из которых $232 млн пойдут на погашение текущего долга спутниковой компании. Apple также приобретет 20% акций компании за $400 млн. В связи с этим акции Globalstar подскочили на 31,4% на торгах в пятницу и закрылись на отметке $1,38 за акцию.

Globalstar, в свою очередь, заявила, что выделит 85% своей сетевой мощности Apple. Ожидается, что сделка будет закрыта во вторник. Производитель iPhone уже потратил сотни миллионов на услуги Globlastar, которые позволили внедрить в 2022 году функцию отправки экстренных сообщений из отдаленных районов.

Ранее компания Pixelmator объявила о том, что ее приобретает Apple. Платформа для редактирования изображений не сообщила подробностей, но отметила, что в приложениях Pixelmator Pro, Pixelmator for iOS и Photomator «не произойдет существенных изменений».