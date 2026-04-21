Apple объявила о смене руководства. Тим Кук покинет пост генерального директора 1 сентября и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Новым главой компании станет Джон Тернус, ранее занимавший пост старшего вице-президента по аппаратному обеспечению.

Apple

Под управлением Тима Кука с 2011 года рыночная капитализация Apple выросла с $350 млрд до $4 трлн — более чем на 1000%. Годовая выручка компании увеличилась со $108 млрд до $416 млрд.

Одним из ключевых достижений Кука стало развитие новых сегментов бизнеса. Сервисное подразделение Apple выросло в самостоятельную индустрию с годовой выручкой более $100 млрд. За это время компания перешла на процессоры собственной разработки. Глобальное присутствие бренда расширилось до 200 стран, а сеть розничных магазинов превысила 500.

Кто такой Джон Тернус

С 1 сентября на смену Тиму Куку придет старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус. Он работает в компании уже 25 лет. Тернус присоединился к команде продуктового дизайна в 2001 году. Новый руководитель хорошо знаком со всеми производственными цепочками компании — ранее он отвечал за разработку линеек Mac, iPhone, AirPods и Apple Watch.

Главной задачей Джона Тернуса станет сохранение технологического и коммерческого лидерства. Компании предстоит сократить отставание от конкурентов в сфере искусственного интеллекта. Также новому руководителю предстоит решить проблемы с рентабельностью платформы Vision Pro. Инвесторы ожидают сохранения стабильного роста финансовых показателей при новом руководителе.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.