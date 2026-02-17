Компания Apple разослала журналистам приглашения на мероприятие, которое пройдет 4 марта в Нью-Йорке, а также в Лондоне и Шанхае. Организаторы обещают «особый опыт Apple», намекая на знакомство с новыми устройствами.

Судя по необычному дизайну приглашения — трехмерному логотипу в желтых, зеленых и синих тонах — ставка сделана на яркие цвета и молодежную аудиторию.

Эксперты сходятся во мнении, что главной звездой вечера станет бюджетный ноутбук. По информации Bloomberg, Apple может показать доступный MacBook с чипом A18 Pro (тем же, что стоит в прошлогодних флагманских iPhone 16). Ожидаемая цена — ниже $1 тыс., а цветовая гамма как раз совпадает с оттенками на приглашении.

Кроме того, в списке вероятных новинок значатся:

— обновленный MacBook Air на процессоре M5;

— флагманские MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max;

— смартфон iPhone 17e — доступная модель с A19 и поддержкой MagSafe;

— новые iPad (базовая версия с A18 и iPad Air с M4).

Параллельно Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.4 для разработчиков. В ней появились видеоподкасты, обновленные плейлисты в Apple Music и сквозное шифрование для RCS. Однако долгожданных улучшений Siri на базе Google Gemini в этой сборке пока нет — их, вероятно, отложили на более поздние обновления.

Само мероприятие начнется 4 марта в 9 утра по восточному времени (17:00 мск). Будут ли вести прямую трансляцию, в Apple не уточняют, но традиционно такие события можно смотреть на сайте компании и YouTube.

