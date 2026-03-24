Apple планирует внедрить рекламу в своем сервисе Apple Maps, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официальное объявление ожидается уже в этом месяце, а показы рекламных объявлений могут появиться в приложении для iOS этим летом.

Cardmapr, Unsplash

По данным источников, компании смогут участвовать в тендере на продвижение своего бизнеса внутри Apple Maps. В результате, владельцы iPhone в поиске торговой точки или места, где перекусить, в первую очередь увидят предложения организаций, выигравших тендер.

Такое изменение может стать новым источником дохода для Apple. Для сравнения, Google уже давно размещает рекламу в Google Maps, продвигая компании в локальной выдаче. У Microsoft аналогичные возможности доступны через Bing Maps — в связке с сервисом Bing Places и рекламной платформой Microsoft Advertising, которые позволяют бизнесу продвигаться в локальном поиске.

При этом остается неясным, как интеграция рекламы по поисковым запросам повлияет на функции, которые так ценят пользователи, включая защиту конфиденциальности Apple и виджет истории местоположений.

Сервис Apple Maps доступен с 2012 года и на сегодняшний день им пользуются сотни миллионов владельцев устройств iOS по всему миру. Несмотря на это, приложение пока уступает по популярности Google Maps и остается примерно вторым по использованию навигационным сервисом.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.