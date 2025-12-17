Apple, известная стремлением контролировать все ключевые технологии в своих продуктах, теперь решила создать мозг для своих ИИ-сервисов. По данным Economic Daily News, компания активно работает над разработкой специализированного серверного чипа для искусственного интеллекта под кодовым названием Baltra.

Этот шаг является частью большой стратегии по укреплению экосистемы Apple Intelligence. Пока пользователи наслаждаются умными функциями на своих iPhone и Mac, в кулуарах идет серьезная работа: Apple готовит собственную инфраструктуру, чтобы меньше зависеть от сторонних решений.

Что известно о чипе Baltra?

— Чип будет сфокусирован на логическом выводе ИИ — то есть на быстром и эффективном выполнении уже обученных нейросетей, что критически важно для работы умных помощников и функций в реальном времени.

— Ожидается, что Baltra будет производиться по передовому 3-нанометровому техпроцессу N3E от тайваньского гиганта TSMC.

— Проектирование может быть завершено примерно через год, а развертывание первых ИИ-серверов на основе нового чипа намечено на 2027 год.

Почему это важно?

Стратегическая независимость: Хотя Apple уже сотрудничает с Google, используя мощную модель Gemini для облачных вычислений (и платя за это около $1 млрд в год), создание собственного «железа» дает компании долгосрочный контроль над производительностью, безопасностью и развитием своих ИИ-сервисов.

Синергия с продуктами: Умные функции в устройствах Apple требуют огромных вычислительных мощностей в облаке. Собственные оптимизированные серверы позволят сделать работу Apple Intelligence еще быстрее, плавнее и, возможно, экономичнее, что в итоге стимулирует продажи iPhone, Mac и других устройств.

Выигрыш для партнеров: Главным производственным бенефициаром этого поворота станет давний партнер Apple — компания Foxconn. Уже будучи ключевым сборщиком iPhone, она теперь укрепляет свои позиции и как поставщик серверного оборудования для Apple. Foxconn, как сообщается, будет производить как серверы на чипах NVIDIA, так и будущие системы на собственном чипе Apple (ASIC).

Таким образом, Apple строит полноценную вертикаль: от собственного «железа» в серверах до готовых ИИ-функций в кармане у пользователя. Это долгая игра, которая может изменить баланс сил не только на рынке потребительской электроники, но и в мире облачных вычислений для ИИ.