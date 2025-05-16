Apple заблокировала повторное размещение Fortnite в App Store США и ЕС, сообщает пресс-служба Epic Games в соцсети Х. Это произошло несмотря на победу компании в суде, обязывающую Apple разрешить внешние платежи без комиссии.

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Конфликт начался в 2020 году, когда Apple удалила Fortnite из App Sotre за внедрение Epic Games прямых платежей, обходящих 30-процентную комиссию. В апреле 2025-го судья Ивонн Гонсалес Роджерс признала Apple виновной в умышленном нарушении судебного запрета от 2021 года, запрещающего антиконкурентные ограничения, и обязала разрешить внешние платежи без комиссии.

Представитель Apple тогда заявил, что компания будет оспаривать решение суда, сказав: «Мы категорически не согласны с этим решением. Мы выполним постановление суда и подадим апелляцию».

В начале мая Epic Games подала Fortnite на проверку в App Store США. Apple не ответила в течение недели, вынудив Epic отозвать заявку из-за необходимости синхронного обновления контента на всех платформах. Новая заявка от 14 мая также была заблокирована.