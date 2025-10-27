Компания Apple планирует запустить рекламу в своем картографическом сервисе Apple Maps уже в 2026 году, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман. Рестораны и другие компании смогут платить за приоритетное размещение своих объектов в результатах поиска пользователей.

Unsplash

Механика работы рекламной системы будет схожа с Search Ads в App Store, где разработчики покупают продвижение приложений по ключевым запросам.

По информации Гурмана, Apple разрабатывает интерфейс, который превзойдет аналогичные решения Google и других конкурентов на рынке картографических сервисов. Технология будет опираться на искусственный интеллект для подбора релевантных и полезных предложений пользователям.

Гурман писал о планах компании по расширению рекламного бизнеса в iOS еще несколько лет назад. Теперь эта инициатива переходит в активную фазу реализации.

Основной угрозой для Apple может стать недовольство клиентов. Часть пользователей уже критикует компанию за навязывание собственных сервисов вроде AppleCare+, Apple Music, Apple TV+ и Fitness+ на устройствах iPhone. Корпорация также размещает рекламные блоки в приложении Apple News. Учитывая, что стоимость флагманского iPhone достигает $2 тыс., некоторые покупатели воспринимают увеличение рекламы как неуместное стремление к дополнительной монетизации.