Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования ювелирной компании «Джосер» к ООО «Солнечный свет» (торговая сеть Sunlight). Суд установил, что ретейлер незаконно использовал дизайн 24 изделий из коллекции The Order, скопировав их форму с незначительными отличиями.



Согласно материалам дела, основательница «Джосер» Дарья Белякова разработала три серии — Parthenon, Kazanskiy и Memphis — в период с 2020 по 2022 год. По информации «Коммерсанта», в апреле 2023 года с руководителем компании связался некто, представившийся сотрудником Sunlight, с предложением выпустить совместный лимитированный тираж. Диалог не привел к договоренности.

Позже на сайте ответчика обнаружили 24 позиции, визуально почти идентичные оригинальным украшениям. Факт был зафиксирован нотариусом, после чего последовало обращение в суд.

Разбирательство заняло полтора года. Назначенная комиссионная искусствоведческая экспертиза выявила расхождение позиций специалистов. Один эксперт заключил, что дизайн Sunlight является переработкой изделий «Джосер», другой настаивал на самостоятельном характере работы. Тем не менее суд, руководствуясь простым визуальным сравнением, признал нарушение, отметив в решении, почти точное повторение признаков формы» исключает совпадение.

Истец первоначально требовал 114,5 млн руб., исходя из двукратной цены всех контрафактных товаров (около 15 740 единиц). Ответчик предоставил информацию об уничтожении большей части продукции. Фактически проданных украшений оказалось примерно на 8,7 млн руб. Суд снизил компенсацию до 17,3 млн руб., но отказался уменьшать ее до однократной стоимости реализованного товара, указав на профессиональный статус ответчика на ювелирном рынке и систематический характер нарушений.

Помимо денежных взысканий ретейлер обязан в десятидневный срок после вступления судебного постановления в законную силу разместить у себя на портале следующую информацию: «Решением суда установлено, что ООО «Солнечный свет» своими действиями по реализации 24 моделей украшений нарушил исключительные авторские права ООО «Джосер» на дизайн украшений коллекции The Order». Текст должен быть доступен для прочтения в течение 30 дней. За несоблюдение этого требования предусмотрена пеня — 2 тыс. руб за каждый день просрочки.

