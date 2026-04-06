В России могут ввести обязательную идентификацию пользователей электросамокатов через портал госуслуг. Над этой инициативой работают Минцифры и крупнейшие операторы — Whoosh, «Юрент» и «Яндекс». Эту информацию РБК подтвердили два источника, знакомых с переговорами, и официальный представитель министерства.

Власти рассчитывают, что привязка к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и проверка возраста повысят дисциплину на дорогах и уменьшат злоупотребления при аренде. К обсуждению подключения кикшеринга к «Госуслугам» привлечены и регионы — некоторые из них могут стать пилотными площадками для новой технологии, сообщили в Минцифры.

При этом в ведомстве уточнили, что для операторов аренды самокатов интеграция с ЕСИА будет добровольной. Представитель министерства также напомнил, что проверка через портал госуслуг уже успешно используется в «Яндексе», «Авито», Ozon, VK и Wildberries.

Прежде чем инициатива заработает, всем сервисам аренды самокатов необходимо легитимно закрепить возможность взаимодействия с ЕСИА. По словам вице-президента Национального союза автомобилистов Антона Шапарина, правовая база для этого есть далеко не у всех игроков. Отдельным компаниям предстоит обратиться с заявкой в президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.

Технология обязательной верификации через ЕСИА уже тестируется в Москве — через портал mos.ru. По словам заммэра Максима Ликсутова, система призвана блокировать нарушителей и отсекать детей от аренды самокатов. Цифры говорят сами за себя: по итогам 2025 года в столице заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а аварийность с прокатными электросамокатами снизилась на 57% (в том числе детских ДТП — на 72%), сообщали в столичном департаменте транспорта.

Идея обязательной верификации через «Госуслуги» для пользователей кикшеринга обсуждалась еще весной 2025 года. С такой инициативой к Минцифры обратились сами компании, сообщал «Коммерсантъ». Они надеялись таким образом сократить количество детей за рулем самокатов. Однако ведомство тогда заявило, что вводить это по всей стране не будет — из-за отсутствия необходимого нормативного обоснования.

По мнению директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, сама по себе верификация через «Госуслуги» мало что даст. Родители, которые и раньше не видели проблемы в том, чтобы дать ребенку банковскую карту или пароль от приложения, не увидят ее и в передаче доступа к «Госуслугам», а значит, дети по-прежнему смогут брать самокаты. К тому же, добавляет эксперт, в этом сезоне систему вряд ли успеют внедрить — скорее всего, только в следующем, и то при условии подготовки базы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.