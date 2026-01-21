Московский ретейл завершил 2025 год с рекордно низким уровнем пустующих площадей. Согласно данным различных консалтинговых компаний, доля вакантных помещений на 12 ключевых торговых улицах столицы опустилась до минимальных значений за последние годы, составив от 4,9% до 7,2% в зависимости от методологии.

Christiann Koepke/Unsplash

Особенно низкая доступность сохраняется на таких локациях, как Рождественка, Большая Ордынка и Сретенка, где свободные площади практически отсутствуют.

В то же время, некоторые престижные улицы, такие как Мясницкая и Покровка, по-прежнему демонстрируют более высокий процент вакантности, что эксперты связывают с их высокой стоимостью и существенными затратами на вход для новых арендаторов.

Интересно, что эта динамика прямо противоположна ситуации в крупных торговых центрах, где доля свободных помещений, напротив, выросла. Основной движущей силой спроса на улицах в прошлом году стали игроки рынка общественного питания, которые заняли от трети всех новых площадей.

Рост активности сопровождался и заметным повышением цен. За 2025 год арендные ставки на популярных улицах выросли на 8–25%. Например, средняя ежемесячная аренда помещения в 300–400 квадратных метров в центре Москвы достигла отметки в 2,3 млн руб. Прогнозы на 2026 год предполагают дальнейший рост стоимости аренды на 5–7%.

