Архитектурное бюро BAT Studio завершило работу над необычным проектом под названием The Blooming Shed в северном Лондоне. Это сооружение с уникальным фасадом, способным открываться и закрываться по принципу выдвижных ящиков.

Гибкая конструкция была спроектирована и построена для общественного сада при больнице Chase Farm в районе Энфилд. Здание предназначено для хранения инвентаря, проведения мастер-классов и мероприятий.

Динамичный фасад состоит из трех остекленных арок, каждая из которых закреплена на системе массивных направляющих. Это позволяет отдельным секциям независимо двигаться вперед и назад, регулируя степень открытости внутреннего пространства.

По словам основателей студии Дэвида Ди Дука и Джонти Крейга, подобное архитектурное решение является уникальным. Они пояснили, что такая конструкция размывает границы между зданием и окружающей средой, создавая ощущение единства с природой.

Общественный сад при больнице Chase Farm существует более 50 лет. Его цветники и огороды помогают пациентам и персоналу больницы восстанавливаться благодаря терапевтическому воздействию природы.

The Blooming Shed заменил обветшавшую постройку. Проект был реализован при финансовой поддержке Royal Free NHS Trust и расширил возможности сада для проведения мероприятий, направленных на поддержку психического здоровья.

При проектировании архитекторы стремились создать здание, адаптирующееся к различным погодным условиям. Арочная крыша была выполнена из гофрированных стальных панелей, обычно используемых в животноводческих помещениях. Внутренние поверхности отделаны фанерными панелями, которые также формируют встроенные системы хранения.

Фасадные элементы фиксируются в открытом или закрытом положении с помощью простых задвижек. В открытом состоянии они образуют подобие колоннады перед деревянной террасой здания. В закрытом — вход осуществляется через арочные раздвижные двери с яркими круглыми ручками, перекликающимися с элементами внутреннего интерьера.

Двери, полы и оконные рамы выкрашены в терракотовый цвет, гармонирующий с садовыми кашпо. Как отметили в студии, эти земляные тона символизируют связь с природой и создают ощущение устойчивости.

BAT Studio известна экспериментальным подходом, часто выступая одновременно в роли проектировщика и строителя. Среди их предыдущих работ — трансформируемый интерьер магазина и пивной бар с отделкой из фанеры.

The Blooming Shed вошел в шорт-лист премии AJ Small Projects 2025, которая отмечает лучшие проекты стоимостью менее £399 тыс. В настоящее время больница изучает различные варианты использования нового пространства.

Как сообщили в студии, в ближайший год здесь планируется проводить садоводческие мастер-классы, терапевтические и дискуссионные группы, организованные мероприятия, собрания персонала, а также сеансы релаксации и осознанности.