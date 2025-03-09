Аэропорт Гелепху расположится в южном Бутане, недалеко от бутано-индийской границы и реки Пайтха. Терминал площадью 68 тыс. кв. м, который должен открыться в 2029 году, станет вторым международным аэропортом в стране. Он будет спроектирован архитектурной студией BIG в сотрудничестве с авиационной инженерной компанией NACO и к 2065 году сможет принимать около 5,5 млн пассажиров в год.

BIG — архитектурная студия, основанная Бьярком Ингельсом в Копенгагене в 2005 году. У нее есть филиалы в Нью-Йорке, Барселоне и Лондоне. Среди последних проектов студии — хоспис в Дании и скульптурный театр оперы и балета в Косово.

По словам Ингельса, природный ландшафт послужил ключевым ориентиром при разработке проекта нового авиаузла, а его волнистая диагональная структура должна напоминать горный хребет.

«Архитектура аэропорта состоит из деревянных рам, обеспечивающих гибкость и возможность расширения, и издалека напоминает стилизованный горный хребет, — сказал Ингельс. — Лично для меня это необычное использование традиционных ремесел и цвета — настоящее свидетельство того, как на меня повлияло знакомство с Бутаном, его культурой и людьми».

Замысловатая резьба по дереву, изображающая драконов, украсит каркас из клееного бруса, созданный местными мастерами. Этот элемент будет напоминать качен — декоративные деревянные колонны в традиционной бутанской архитектуре.

«Для международного аэропорта Гелепху мы хотели создать атмосферу, характерную для Бутана, — спокойную, гостеприимную и тесно связанную с природой», — добавил партнер BIG Фредерик Линг.

Аэропорт Гелепху станет частью Gelephu Mindfulness City (GMC) — генерального плана BIG по созданию «экономического центра» в городе, в котором компания со временем откроет собственную студию. План создают совместно с инженерной фирмой Arup и консалтинговой компанией Cistri.

Предполагается, что аэропорт будет способствовать развитию города, а модульная конструкция из клееного бруса позволит легко расширить его в будущем.

Зона прилета будет разделена на четыре части, каждая из которых будет заполнена различными растениями, характерными для лесов этого региона. Повсюду будет каменная брусчатка, а также зоны отдыха и навес для защиты от ветра.

Озеленение также будет присутствовать и внутри аэропорта: здесь запланировано множество мест, заполненных растениями, включая внутренний двор. Он разделит терминал на две части — западную, предназначенную для внутренних рейсов, и восточную для международных.

По словам представителей BIG, резьба, украшающая фасад, получит продолжение и в интерьере, освещение которого обеспечат большие окна и прозрачные потолки. Приоритетное внимание будет уделено и комфорту пассажиров: здесь будут оборудованы места для занятий йогой, гонг-ванны и медитации.

Аэропорт дополнят солнечные панели на крыше для выработки электроэнергии и «центр мобильности» с трамваями и автобусами, связывающими Гелепху с остальной частью Бутана.

По информации BIG, проект будет представлен в виде инсталляции на Венецианской архитектурной биеннале 2025 года. На выставке посетители смогут увидеть модель фасада, созданную в режиме реального времени бутанским художником.