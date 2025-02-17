Компания в области робототехники ARS Smart Robotics сообщила, что намерена провести первый раунд pre-IPO, в ходе которого хочет привлечь до 250 млн руб. Сбор заявок будет открыт 17 февраля на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе Газпромбанк Инвестиции. В планах эмитента входит также выплаты дивидендов с 2026 года в размере до 70% от чистой прибыли. В перспективе пяти лет компания намерена выйти на IPO. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

ARS Smart Robotics — компания в области робототехники, которая разрабатывает решения по автоматизации производства и логистики. Их система кубического хранения SmartCube реализует передовой подход к роботизации хранения товаров и сборке заказов в дарксторах, сортировочных центрах и на складах.

Каждая система состоит из четырех модулей: роботы, шахты, ящики и рабочие станции. Различные комбинации модулей и их количества позволяют организовывать хранение и сборку заказов с учетом любой специфики, при этом увеличивая скорость сборки и производительность, а также плотность хранения и контроль над операциями.

Систему SmartCube уже используют в тестовом режиме X5 Group и Банк России. В данный момент разработчик технологии готовит запуск продукта еще у нескольких крупных игроков на рынке ретейла. По оценке компании, потенциальный спрос текущих клиентов превышает 5 тыс. роботов в год. Этого достаточно для выполнения заявленных бизнес-целей, но компания продолжает вести переговоры с перспективными клиентами.

ARS Smart Robotics сообщила, что намерена провести первый раунд pre-IPO. Сбор заявок продлится с 17 февраля по 28 марта 2025 года. Организаторами размещения выступают компании BITL и Ньютон Инвестиции.

По словам представителей компании, средства инвесторов будут направлены на развитие производства системы кубического хранения SmartCube, а также организацию сервисной поддержки продукта у клиентов.

В рамках pre-IPO ARS Smart Robotics предлагает инвесторам 409 598 обыкновенных акций АО «АРС Холдинг», выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составит 604,25 руб. за бумагу.

Объем выпуска соответствует 17% уставного капитала группы, а общий объем привлекаемых средств достигнет 247,5 млн руб. при оценке бизнеса в 1,456 млрд руб.

У ARS Smart Robotics также сформирована дивидендная политика. Компания планирует выплаты акционерам до 70% от чистой прибыли с 2026 года.

В ближайшие пару лет ARS Smart Robotics намерены провести второй раунд, а после — разместить акции компании на внебиржевом рынке Мосбиржи, что позволит сохранить ликвидность акций и поддержать их рост. В течение пяти лет ARS Smart Robotics планирует выход на IPO.

По расчетам компании, внедрение их системы окупается для заказчика в течение трех лет. Сам же разработчик, сохраняя привлекательную цену продукта, получает высокую маржинальность. Это происходит за счет использования интеллектуальной собственности и высокой степени локализации.

По словам основателя и генерального директора компании Льва Киселевского, в 2025 году ARS Smart Robotics изготовит 50 роботов, а до 2027 года планирует выйти на показатель до 2000 в год. При этом, он отметил, что спрос существенно выше, и в компании работают над увеличением объемов производства.

В компании отмечают, что у рынка роботизации складов сейчас большие перспективы и сильные драйверы развития. Этому способствуют усугубляющийся дефицит рабочей силы, малые объемы строительства новых складов и рост доли онлайн-торговли.

Напомним, что, по прогнозам экспертов, годовой объем новых складских площадей в России на конец 2025 года может составить 5,5 млн кв. м. При этом объем качественного складского предложения в стране может достигнуть 50 млн кв. м. Таким образом, в текущем году на рынке могут быть обновлены два исторических максимума.