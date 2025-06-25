Космическое пространство полно опасностей. Астрономия и планетология постоянно расширяют наши знания о Солнечной системе, но вместе с тем открывают и новые угрозы. Одной из главных являются околоземные объекты — астероиды и метеороиды, чьи орбиты пересекаются с орбитой нашей планеты. Угроза столкновения, или импактного события, — это не сценарий для фильма, а реальный риск, требующий развития систем планетарной защиты.

В начале этого года научный мир был взбудоражен новостями об астероиде 2024 YR4. Этот космический странник диаметром 60 метров достаточно велик, чтобы в случае падения уничтожить целый город. Первоначальные расчеты в области небесной механики показывали тревожную вероятность прямого столкновения с Землей 22 декабря 2032 года — целых 3,1%. Это была самая высокая оценка опасности, когда-либо присвоенная такому крупному космическому телу.

Астронавтика и космическая наука замерли в ожидании. Последующие наблюдения с помощью телескопов, к счастью, исключили прямой удар по нашей планете. Человечество, казалось, могло вздохнуть с облегчением. Однако дальнейшее изучение траектории полета этого планетарно-массового объекта выявило новую, совершенно иную угрозу, связанную с другим астрономическим объектом — Луной.

Данные, полученные с космического телескопа Джеймса Уэбба в мае, показали, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной выросла до 4,3%. Что это значит для нас? На первый взгляд, падение астероида на безжизненный спутник не кажется большой проблемой. Но новое исследование, еще не прошедшее рецензирование, впервые моделирует последствия такого события для Земли. И они оказались весьма серьезными.

По словам ведущего автора исследования Пола Вигерта из канадского Университета Западного Онтарио, если столкновение произойдет, оно станет крупнейшим падением астероида на Луну за последние 5 тыс. лет. Энергия удара будет сопоставима с мощным ядерным взрывом. В результате с лунной поверхности в космос будет выброшено до 100 млн килограммов породы.

Если астероид ударит по видимой стороне Луны (вероятность чего около 50%), то до 10% этих обломков в течение нескольких дней будут притянуты гравитацией Земли. Наша атмосфера защитит поверхность от этих метеоров размером от миллиметра до сантиметра. Однако для тысяч спутников на орбите они представляют смертельную опасность. Этот космический мусор превратится в настоящие пули.

По расчетам ученых, в дни после столкновения количество метеоров, угрожающих спутникам и космическим аппаратам, может превысить норму более чем в 1 тыс. раз. Это создает беспрецедентную космическую опасность для нашей глобальной инфраструктуры связи и навигации. В то же время жители Земли смогут наблюдать в ночном небе «впечатляющий» метеорный дождь.

К счастью, вероятность прямого удара именно в видимую сторону Луны пока составляет всего около 2%. Следующая возможность для наблюдения за астероидом появится только в 2028 году. Если расчеты подтвердят курс на столкновение, у человечества будет достаточно времени для планирования миссии по предотвращению астероидной угрозы, подобной успешному эксперименту DART с астероидом Диморфос (Dimorphos). Это станет новым вызовом для программ по исследованию космоса и планетарной обороны.